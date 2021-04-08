Путин призвал оценить эффект от реализации посланий Федсобранию

Действие эффективных механизмов можно было бы продлить, заявил президент

Выплаты семьям с детьми, повышение доступности жилья и обеспечение населения льготными лекарствами. Итоги выполнения поручений, которые озвучил президент в посланиях Федеральному собранию за последние два года обсуждают на совещании Владимира Путина с членами правительства. Глава государства проводит его по видеосвязи, передает "ТВ Центр".

По мнению Путина, действие эффективных механизмов можно было бы продлить, менее эффективные - скорректировать. "Нужно оценить, к каким качественным изменениям в жизни людей наша совместная работа привела, какой получен эффект для развития территорий, городов, районов, для экономики и социальной сферы", - заявил глава государства на совещании о реализации посланий президента Федеральному собранию 2019 и 2020 годов в четверг.

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