ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин призвал оценить эффект от реализации посланий Федсобранию

14:53
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Действие эффективных механизмов можно было бы продлить, заявил президент

Выплаты семьям с детьми, повышение доступности жилья и обеспечение населения льготными лекарствами. Итоги выполнения поручений, которые озвучил президент в посланиях Федеральному собранию за последние два года обсуждают на совещании Владимира Путина с членами правительства. Глава государства проводит его по видеосвязи, передает "ТВ Центр".

По мнению Путина, действие эффективных механизмов можно было бы продлить, менее эффективные - скорректировать. "Нужно оценить, к каким качественным изменениям в жизни людей наша совместная работа привела, какой получен эффект для развития территорий, городов, районов, для экономики и социальной сферы", - заявил глава государства на совещании о реализации посланий президента Федеральному собранию 2019 и 2020 годов в четверг.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.