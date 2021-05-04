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Лауреаты детского конкурса "Надежда романсиады" дали концерт в Москве

11:58
  • вторник
  • 04 мая 2021

Прозвучали сочинения Прокофьева, а также произведения, посвящённые Дню Победы

Лауреаты детского конкурса русской вокальной музыки "Надежда романсиады" выступили в Москве. В столице состоялся концерт "Юные таланты России и мира", передает "ТВ Центр".

На сцену вышли исполнители из разных городов нашей страны, а также из Греции, Германии, Белоруссии, Казахстана. Возраст артистов от 5 до 16 лет. Прозвучали произведения, посвящённые Дню Победы, а также сочинения Сергея Прокофьева - в этом году отмечается 130 лет со дня рождения великого композитора.

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