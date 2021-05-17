В Москве началось благоустройство парка Декабрьского восстания

В парке появятся сразу 4 детские площадки

В центре Москвы на Красной Пресне начали благоустраивать парк Декабрьского восстания, передает "ТВ Центр".

Сейчас на его территории убирают старые конструкции, обустраивают кабельную канализацию и ставят гранитный бордюрный камень.

В ходе работ сохранят привычные дорожки, появятся и новые. В парке станет светлее и безопаснее. Установят современные опоры освещения и камеры видеонаблюдения.

Высадят новые деревья и кустарники, разобьют газоны и эффектные цветники. Появятся сразу 4 детские площадки, установят также комплексы для силовых занятий. В парке будут специальные территории для выгула собак, отдельно для крупных и мелких пород.

В рамках благоустройства приведут в порядок историческое здание, которое является украшением парка. Обновлённое пространство станет новой точкой притяжения москвичей и гостей столицы. Основные работы планируют завершить до конца лета.

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