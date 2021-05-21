Пресс-секретарь президента России также назвал самый страшный вид фейков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вредными фейками утверждения ковид-диссидентов.

"Кто-то с абсолютно с серьезными лицами рассказывал, что ковида нет, и они это научно пытались аргументировать, кто-то рассказывал, что вышки связи пятого поколения переносят этот вирус, кто-то также научно в белых халатах с медицинскими колпачками рассказывал о том, как ковид лечим имбирем, - все это было", - перечислил Песков, выступая на форуме "Новое знание".

Он отметил, что "самый страшный вид фейков" - это "сконструированные, сгенерированные сознательные фейки".

"Это все фейки, причем они вредные, потому что многие люди доверчивы, и они не хотят вдумываться в суть информации, они воспринимают ее как первоисточник", - подчеркнул представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Во время своего выступления Песков также заявил, что фейки применяются против России как оружие. "Мы с этим боремся, борются наши профессионалы, многие из них выступают перед вами в эти дни", - сказал он.

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