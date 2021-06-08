ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Главкосмос" предложил туристам пребывание на МКС до 30 дней

21:39
  • вторник
  • 08 июня 2021

Перелет будут выполнять на пилотируемом корабле "Союз МС"

Одна из компаний, входящих в структуру Роскосмоса, вышла на мировой рынок с актуальным коммерческим предложением, не уступающим ведущим американским космическим корпорациям.

Фирма "Главкосмос" предлагает всем желающим стать космическими туристами. Программа тура предполагает пребывание на МКС до 30 дней. Перелёт на МКС выполняется на пилотируемом корабле "Союз МС". На орбиту его выводит ракета-носитель "Союз-2.1а" - всё, как в случае с профессиональными космонавтами. В базовую программу входит медицинское обследование, подготовка к полёту, пребывание на МКС, а также послеполетная реабилитация. За дополнительные средства можно будет подобрать себе специальную программу питания, выйти в открытый космос и даже выкупить по возвращении себе на память спускаемый аппарат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Космические корабли "Союз" и "Прогресс" пристыкованные к МКС
Космические корабли "Союз" и "Прогресс" пристыкованные к МКС
Экипаж МКС в скафандрах
Экипаж МКС в скафандрах
Ракето-носитель "Союз-2.1а"
Ракето-носитель "Союз-2.1а"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.