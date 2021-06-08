"Главкосмос" предложил туристам пребывание на МКС до 30 дней

Перелет будут выполнять на пилотируемом корабле "Союз МС"

Одна из компаний, входящих в структуру Роскосмоса, вышла на мировой рынок с актуальным коммерческим предложением, не уступающим ведущим американским космическим корпорациям.

Фирма "Главкосмос" предлагает всем желающим стать космическими туристами. Программа тура предполагает пребывание на МКС до 30 дней. Перелёт на МКС выполняется на пилотируемом корабле "Союз МС". На орбиту его выводит ракета-носитель "Союз-2.1а" - всё, как в случае с профессиональными космонавтами. В базовую программу входит медицинское обследование, подготовка к полёту, пребывание на МКС, а также послеполетная реабилитация. За дополнительные средства можно будет подобрать себе специальную программу питания, выйти в открытый космос и даже выкупить по возвращении себе на память спускаемый аппарат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram