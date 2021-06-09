"Троянский щит": ФБР поймало преступников с помощью приложения

К операции готовились несколько лет

Спалились на SMS. Да еще как: специальные телефоны доверия, которыми пользовались преступные синдикаты по всему миру, оказались подарком ФБР. 9 тысяч полицейских по всему миру были привлечены к операции, которая прошла в Австралии, Новой Зеландии, Швеции и Нидерландах. Улов – тонны кокаина, десятки миллионов долларов наличными, роскошные машины и оружие. На руках сотен преступников защелкнулись наручники.

К операции, которую назвали лирически "Троянский щит/Зеленый свет", готовились несколько лет. А помог секретный мессенджер, разработанный ФБР. Программа АНОМ устанавливается только на специально прокачанные телефоны, с них ни звонить нельзя, ни почту отправлять. И продают их только на черном рынке. Внедрить телефон с жучком в преступный мир помогли информаторы, которым доверяли авторитетные люди. В итоге почти 12 тысяч специально подготовленных телефонов разошлись по рукам преступников, входящих в 300 крупных криминальных синдикатов в 100 странах. Все их сообщения читала полиция.

Преступный мир не лыком шит, и есть в нем настоящие таланты. История чернокожего Рокима Проуэлла прогремела на всю Америку. 30 краж в районе роскошного района Беверли-Хиллс повергли полицейских в уныние. Камеры видеонаблюдения выдавали картинку с кудрявым белым интеллигентом в очках, который ни в одной полицейской базе данных не значился. Следователей удивило, а что это у героя на видеозаписях вечно рот открыт. Поняли, что это просто маска. Рокима Проуэлла задержали. Скидок за талант не делали.

Некоторым особо одаренным и никакие средства конспирации не помогают. Потому что конспирация как таковая отсутствует. Так, в феврале 2016-го британец Эндрю Хэннелс, одержимый жаждой денег и славы, прямо в соцсети выложил селфи с ножом и написал: "Граблю Tesco. Пошел на дело!".

В супермаркете его, естественно, ждали, и далеко не поклонники. Неизвестно, сколько лайков он собрал на своей странице, известен лишь срок, который получил горе-грабитель. 4 года на нарах в качестве награды за активность в соцсетях. Впрочем, иногда и до полиции дело не доходит, когда грабителям дает решительный отпор сама жертва. Такие видео в интернете собираются десятки тысяч просмотров, сообщает "ТВ Центр".

Конечно, пугаться мессенджеров законопослушным гражданам не стоит. Кого интересуют ваши котики и признания в любви? Но все же, когда вам говорят, что переписка в безопасности, вспомните операцию "Троянский щит". В действительности все не так, как на самом деле.

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