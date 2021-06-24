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Москва жестко отреагировала на нарушение британским эсминцем границы

11:44
  • четверг
  • 24 июня 2021

Россия готова отстаивать нерушимость своей границы военными методами

Россия будет защищать свою территориальную целостность, как политико-дипломатическими, так и военными средствами. Так в нашем МИД сегодня прокомментировали инцидент с британским эсминцем в Чёрном море, передает "ТВ Центр".

В ведомстве подчеркнули: поведение, балансирующее на грани столкновения, ведёт к тяжелейшим последствиям. Россия будет требовать уважения международного права для предотвращения повторения подобной ситуации.

Накануне британский эсминец Defender вторгся на три километра в территориальные воды нашей страны в районе мыса Фиолент в Крыму. На предупреждение о применении оружия английские военные не реагировали, а покинули акваторию только после того, как прозвучали предупредительные выстрелы, а самолёт Су-24 выполнил бомбометание на траектории движения эсминца.

Сегодня телекомпания BBC обнародовала репортаж журналиста, который находился на борту эсминца в момент инцидента. И на кадрах отчётливо слышно, как по радио экипаж эсминца просят сменить курс, предупреждая о том, что может быть открыт огонь. Власти Великобритании накануне отрицали этот факт.

В Минобороны и российском МИД инцидент назвали провокацией и грубым нарушением конвенции ООН. Британскому военному атташе была вручена нота протеста. А сегодня в Министерство иностранных дел вызвали посла Соединённого королевства.

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