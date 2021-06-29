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Петр Толстой: Новый ФОК станет точкой притяжения для жителей Выхино-Жулебино

18:31
  • вторник
  • 29 июня 2021

В районе не хватает общественной точки

В районе Выхино-Жулебино не хватает общественной точки, связывающей два микрорайона вместе. Об этом заявил депутат Госдумы Петр Толстой. По его словам, в районе нужен новый спорткомплекс.

"Если ФОК построить здесь, то у выхинцев и жулебинцев появится еще один центр притяжения. Будем работать, чтобы создать здесь такую красоту, – сказал парламентарий.

Депутат во вторник посетил участок, который планируется передать под строительство ФОК. Он находится рядом со МКАД, а значит, к спорткомплексу будет удобно подвести маршруты общественного транспорта.

"Буду все делать, что от меня зависит, чтобы строительство ФОКа началось", - отметил Петр Толстой.

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