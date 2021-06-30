Жители Выхино-Жулебино попросили Петра Толстого возродить ярмарку в районе

Торговать там смогут производители из разных регионов
Новая круглогодичная ярмарка может появиться в Выхино-Жулебино. С такой просьбой обратились жители района к депутату Госдумы Петру Толстому.
"В отличие от привычной ярмарки выходного дня, которая работала пару дней в неделю и закрывалась на зиму, круглогодичная ярмарка будет более комфортной как для посетителей, так и для продавцов", – отметил парламентарий.
Многие жители района жалуются, что им неудобно добираться до ярмарки выходного дня на улицу Хлобыстова. Ранее она располагалась на Ферганской улице.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram