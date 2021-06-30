ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жители Выхино-Жулебино попросили Петра Толстого возродить ярмарку в районе

16:56
  • среда
  • 30 июня 2021

Торговать там смогут производители из разных регионов

Новая круглогодичная ярмарка может появиться в Выхино-Жулебино. С такой просьбой обратились жители района к депутату Госдумы Петру Толстому.

"В отличие от привычной ярмарки выходного дня, которая работала пару дней в неделю и закрывалась на зиму, круглогодичная ярмарка будет более комфортной как для посетителей, так и для продавцов", – отметил парламентарий.

Многие жители района жалуются, что им неудобно добираться до ярмарки выходного дня на улицу Хлобыстова. Ранее она располагалась на Ферганской улице.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Петр Толстой
Петр Толстой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.