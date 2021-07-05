Петр Толстой проверил новое помещение центра "Большая семья" в Кузьминках

Старое помещение центра не отапливалось

Депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой посетил семейный центр для многодетных "Большая семья".

Центр переехал в новое помещение в столичном районе Кузьминки. Теперь он работает в здании недалеко от станции метро "Кузьминки" по адресу: Волжский бульвар, дом 114А, корпус 6.

По словам руководителя "Большой семьи" Марины Волковой, старое помещение центра было совсем небольшим и не отапливалось. Переезд решит проблемы многих родителей, отметила она, теперь мамы хотя бы на несколько часов смогут оставить детей с опытными воспитателями.

Петр Толстой посетил объект в понедельник вместе с представителями местного сообщества многодетных семей.

"У нас много семей в Кузьминках. Много многодетных. К сожалению, пока наша жизнь устроена так, что семьи с большим количеством детей часто находятся в сложной материальной ситуации, нуждаются в помощи, поддержке. Здесь важную роль играют общественные организации – им тоже нужно помогать в нелегком деле. И вот, общественная организация многодетных семей Кузьминок празднует новоселье", - заявил парламентарий.

Ранее Толстой заявлял, что в России необходимо наладить систему качественного доступного и безопасного летнего отдыха для детей.

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