Сирийские ПВО уничтожили беспилотник боевиков из комплекса "Панцирь-С"

Он был запущен из провинции Идлиб

В сирийской провинции Хама силы ПВО ликвидировали из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" беспилотник, запущенный боевиками из района населенного пункта Кафер-Каттар (провинция Идлиб).

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - приводит его слова ТАСС.

Накануне Россия и Сирия подписали 15 соглашений по ключевым направлениям двустороннего сотрудничества. Торговля, соглашения в сфере сетевой безопасности, права и просвещения - лишь малая часть совместной работы.

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