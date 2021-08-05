ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФМБА зарегистрировало новую вакцину против гриппа

16:23
  • четверг
  • 05 августа 2021

"Флю-М Тетра" формирует иммунитет против четырех штаммов вируса

ФМБА России зарегистрировало новую вакцину от гриппа "Флю-М Тетра". Об этом ТВЦ.RU сообщили в пресс-службе агентства.

"Четырехвалентная вакцина от гриппа производства Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток ФМБА России получила регистрационное удостоверение Минздрава России", — говорится в сообщении ФМБА.

В клинических исследованиях "Флю-М Тетра" приняло участие более 500 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Уже в следующем году препарат получит расширение по показаниям для применения у детей и пожилых людей.

Вакцина будет предложена для поставки в рамках национального календаря профилактических прививок уже этой осенью. Она формирует иммунитет против четырех актуальных штаммов вируса гриппа согласно рекомендациям ВОЗ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Вакцина от гриппа
Вакцина от гриппа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.