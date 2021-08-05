ФМБА зарегистрировало новую вакцину против гриппа

"Флю-М Тетра" формирует иммунитет против четырех штаммов вируса
ФМБА России зарегистрировало новую вакцину от гриппа "Флю-М Тетра". Об этом ТВЦ.RU сообщили в пресс-службе агентства.
"Четырехвалентная вакцина от гриппа производства Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток ФМБА России получила регистрационное удостоверение Минздрава России", — говорится в сообщении ФМБА.
В клинических исследованиях "Флю-М Тетра" приняло участие более 500 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Уже в следующем году препарат получит расширение по показаниям для применения у детей и пожилых людей.
Вакцина будет предложена для поставки в рамках национального календаря профилактических прививок уже этой осенью. Она формирует иммунитет против четырех актуальных штаммов вируса гриппа согласно рекомендациям ВОЗ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram