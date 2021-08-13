Спортивную программу подготовили на ВДНХ ко Дню физкультурника

Какие мероприятия запланированы

ВДНХ приглашает провести День физкультурника с пользой для здоровья. "Посетители смогут разучить новые танцы, заняться йогой на свежем воздухе, научиться играть в кроссминтон и покататься на роликах", - говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Мероприятия проведут тренеры проекта "Спортивные выходные", тренер сборной России по кроссминтону Анна Осипова, а также инструкторы всероссийской федерации цигун. Тренировки рассчитаны на людей с любым уровнем подготовки. Для того чтобы принять участие в празднике, необходимо иметь QR-код и предварительно зарегистрироваться на сайте sportsweekend.ru.

На веранде Дома культуры ВДНХ проведут занятия по зумбе, йоге и функциональную тренировку, занятия будут проходить с 10:00 до 16:00. Также посетители смогут сыграть в настольный теннис и бадминтон, игровая зона будет открыта с 11:00 до 13:00, сообщает АГН "Москва".

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