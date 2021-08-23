В Сирии прошли соревнования для получивших ранения военных

На трибуне присутствовала первая леди Сирии

В сирийской Латакии устроили большой спортивный праздник для военных, получивших ранения в ходе боевых действий. В соревнованиях принимают участие около ста человек, в том числе атлеты из России. Спортсмены с ограниченными возможностями демонстрируют невероятную силу духа.

"Раненые родины" - название этих игр говорит об их участниках. Все спортсмены получили ранения на фронте. Луаи Фатхи Абу Шахин попал под обстрел боевиков под Хамой. Потерял обе ноги.

"До войны я занимался плаванием и участвовал в соревнованиях. После трагедии я увлёкся пауэрлифтингом, но и плавание не бросил. Я вешу 43 килограмма, но выступаю в категории до 54-х. Я сам решил соревноваться с более сильными соперниками!" - говорит он.

Спортивный форум получился представительным. Среди ста участников - не только сирийцы, но и гости из России и Ирака. Наши Юрий Чирва и Александр Аболмасов получили ранения в первую чеченскую. Для обоих физические ограничения стали спортивным трамплином.

С каждым новым подходом, с новой попыткой напряжение в зале нарастает, не отстают и болельщики. На трибунах среди зрителей - первая леди страны. Асма Асад сама несколько лет боролась с онкологией, она знает, что такое не сдаваться.

"Я горжусь крепостью вашего духа. Это позволило вам не сломаться после ранений и стойко преодолеть все препятствия", - заявила она.

Игры прошли по Олимпийскому принципу: главное - участие. Организаторы планируют проводить их ежегодно, причём в разных городах. Восстанавливающаяся спортивная инфраструктура позволяет. Расширится и география участников. Уже есть отклик из многих стран.

"ТВ Центр", Сирия.

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