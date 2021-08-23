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В Подмосковье открывается форум "Армия-2021"

12:04
  • понедельник
  • 23 августа 2021

В церемонии открытия примет участие Владимир Путин

Новейшее российское вооружение и яркие выступления пилотажных групп - сегодня в Подмосковье стартует Международный военно-технический форум "Армия-2021". В церемонии открытия примет участие Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

На территории парка "Патриот" развернули масштабную выставку. Представлены самые передовые виды отечественной техники и стрелкового оружия. Образцов - сотни. Посмотреть и опробовать их в деле приедут инвесторы из десятков стран.

Также в программе - большое авиашоу. Сейчас в самом разгаре - Армейские международные игры. Накануне в Алабине стартовал танковый биатлон. За звание лучших борются 19 сборных.

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Международный форум "АРМИЯ-2021". "Танковый биатлон"
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