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"Россети" построят зарядную станцию для московских электробусов

15:00
  • понедельник
  • 23 августа 2021

В Красной Пахре появятся три десятка зарядных станций

Новый автобусный парк "Красная Пахра" откроется на юго-западе Москвы в ближайшее время. Он рассчитан на триста мест. Обслуживать там будут в том числе электробусы. Зарядную инфраструктуру для них строит компания "Россети".

Лёгким движением пантографа московский электробус приступает к ультрабыстрой зарядке. Для столицы такой транспорт уже привычный, и с развитием города – развивается инфраструктура. Скоро в Новой Москве появится автобусный парк на 300 мест с новейшими зарядными станциями.

"Россети МСК-Регион сейчас реализует проект Красная Пахра для автобусного парка, где будут установлены 34 зарядные станции мощностью 300 кВт. Каждая из них будет иметь возможность заряжать 6 электробусов в ночное время одновременно", - говорит советник генерального директора "Россети цифра" Армен Сафарян.

И в течение полутора лет город планирует ещё 115 зарядных станций. Всё оборудование для них – отечественное, как и сами электробусы – производят на КАМАЗе. Росатом также разрабатывает российские аккумуляторные батареи. То есть в нашей стране появилась замкнутая электротранспортная цепь.

"Все центры субъектов РФ – это потенциальные точки, в которых нужно улучшать качество окружающей среды, качество среды обитания и изменения параметров выхлопов городского транспорта, снижения выхлопов городского транспорта", - говорит вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев.

Стоит обратить внимание на такие регионы как Белгород, Казань, Астрахань, Калининград. В прошлом году, благодаря развитию электробусной сети, выбросы загрязняющих веществ в Москве сократились на 40 тысяч тонн. Весь жизненный цикл зарядного транспорта, даже с учётом производства батарей и энергии, оставляет углеводородный след ниже, чем двигатель внутреннего сгорания. У общества есть запрос на сохранение окружающей среды, у Россетей – инфраструктурные решения.

Александра Панина, Илья Ушаков и Василий Батурин, "ТВ Центр".

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