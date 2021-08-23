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В Москве пройдет "Российская креативная неделя"

14:52
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Она пройдет в Парке Горького

О фестивале "Российская креативная неделя", который откроется в этот четверг в Парке Горького, рассказали на пресс-конференции в столице. 

Мероприятие проводится уже второй раз при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Москвы. На площадке соберутся дизайнеры, музыканты, архитекторы, писатели и журналисты. В программе - дискуссии и мастер-классы. Фестиваль продлится до конца недели.

"Москва может без преувеличения претендовать на статус креативной столицы континента. Мы это видим и по городскому развитию и по условиям, которые созданы для самых разных креативных сообществ в столице. И здесь с точки зрения культурной жизни, несмотря на пандемию, на локдаун, на все ограничения, которые есть, театральная жизнь не останавливалась, филармоническая жизнь не останавливалась, художественные процессы. Там кинопроизводство, всё шло", - рассказал начальник управления президента России по общественным проектам, председатель оргкомитета "Российской креативной недели" Сергей Новиков.

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