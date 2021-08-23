Петр Толстой оценил московский стандарт здравоохранения

Столичные государственные поликлиники не уступают частным европейским клиникам

На юго-западе столицы в восьми городских поликлиниках идет капитальный ремонт. В соответствии с московским стандартом сразу в четырёх детских и взрослых учреждениях заменят все инженерные системы, лифты, окна и двери, заодно утеплят фасады и сделают новую отделку помещений. Везде будет создана доступная среда для маломобильных граждан. Но главное: в каждом здании появится современное оборудование. Кроме того, для персонала и посетителей предусмотрены комнаты отдыха и кафе.

В детской поликлинике на Профсоюзной улице модернизация уже завершилась и там уже принимают маленьких пациентов.

"Московский стандарт здравоохранения и по наполнению, и по сути, и по внешнему виду на порядок лучше, чем какие-нибудь частные клиники в Германии или в Австрии. Мне кажется, что хорошее настроение и профессионализм коллектива в сочетании с таким замечательным зданием и оборудованием вылечит всех", - говорит журналист Петр Толстой.

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