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Подмосковный пансионат проверят после жалоб на жестокое обращение

15:23
  • понедельник
  • 23 августа 2021

В Сети появилось видео, на котором санитарка бьет пожилого постояльца

Подмосковный Следственный комитет проверяют видео жестокого обращения с пожилыми людьми, которое попало в социальную сеть. Кадры сняты в подмосковном пансионате "Олимпия хаус" в Реутове.

Так, на одном видео постоялец лежит на кровати со следами избиения, а на другой съемке полуголый пожилой мужчина находится на полу в коридоре. В это время санитарка оскорбляет его и наносит удары по лицу половой тряпкой.

"Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, будут опрошены сотрудники, руководство дома для престарелых, а также постояльцы заведения, будет дана правовая оценка действиям санитарок, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Анна Тертичная.

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