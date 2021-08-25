Столичный дептранс показал ледокол-буксир для Москвы-реки

Его построят к 2022 году

В столичном Дептрансе показали, как будет выглядеть новый ледокол-буксир, который уже в следующем году выйдет на дежурство по Москве-реке.

Ледокол сможет справиться с толщиной льда даже до 40 сантиметров. В 2022 году в столице планируется запустить первые два речных маршрута, которые соединят несколько районов и станут частью единой транспортной системы Москвы. Курсировать они будут круглый год, а новый ледокол поможет им не выбиваться из расписания в зимнее время.

"Также буксир у нас может принимать участие в аварийно-спасательных операциях на Москва-реке. В летнее время года буксир будет заниматься эвакуацией маломерного флота в центральном дрифте Москвы-реке", - сообщил заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" Максим Коновалов.



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