"Не залезай на дерево, не совершай ошибку": москвичей попросили оставить в покое яблони в Коломенском

Многие бесцеремонно залезают на деревья и трясут их!

Коломенское всегда славилось своими садами. Яблоки и груши отсюда поставляли к царскому столу. Сегодня из шести садов осталось только три. Весной, когда деревья в цвету, сюда приходят за красивыми фотографиями. А в августе - за урожаем. Ведь здесь растут Золотая китайка, Папировка, Суйслепер. Высажены по тому же плану, как и в давние времена: лунка в лунку.

"В царские времена произрастали еще яблоки наливные, о которых можно в произведениях Пушкина, например, услышать. Наливные яблоки до наших дней не сохранились. Этот сорт уже не существует. Говорят, что когда они поспевали, то на просвет было видно зернышки", - рассказывает экскурсовод Ян Кондрусевич.

Но те сорта, что остались, тоже привлекают москвичей. Иногда за урожаем сюда приходят даже с тележками из супермаркета. В руках добычу бывает сложно унести. Владислав Грачев с женой Валентиной в Коломенском бывают каждый год.

"Пару раз за сезон для того, чтобы внучку порадовать, посушим и она как жевательную резинку зимой в школу берет. Ну и вареньице сварить", - говорит он.

Яблоки собирают специальным приспособлением, которое не травмирует дерево. Но таких вежливых любителей яблок - единицы. Большинство не церемонится и не задумывается, что будет с деревом после, например, агрессивного сбора.

"Это такие могут быть задиры, механические повреждения в результате которых начинается процесс гниения древесины, также образуются полости внутри дерева, что приводит к гибели", - объясняет заместитель начальника отдела реставрации и благоустройства исторического и природного ландшафта музея-заповедника Коломенское Татьяна Филатова.

"Не залезай на дерево, не совершай ошибку": сотрудники Коломенского не выдержали и вышли в яблоневые сады с трогательными плакатами, призывающими задуматься о судьбе деревьев. Яблоки здесь хоть и разрешают собирать, но все же не рекомендуют. Ведь рядом - проспект Андропова. А это значит, что на почве и деревьях оседает большое количество тяжелых металлов.

"Среди них есть такой металл, как свинец. И его попадание в организм воздействует отрицательно на печень, на мозг, на нервную систему. И фактически он не выводится из организма", - говорит руководитель медицинской клиники Сергей Длин.

Врачи говорят: безопасное расстояние от магистрали до плодовых деревьев как минимум полкилометра. Но в Москве такие сады найти непросто.

Екатерина Гоголева, Владислав Подымский, Илья Ушаков, Елена Шмелева, "ТВ Центр".

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