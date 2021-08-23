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"Могут буксировать даже лодку": как проходят аттестацию собаки-спасатели

15:29
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Экзамен прошли не все

Лапы, кубки и хвосты. В Москве прошла аттестация четвероногих спасателей. Экзамены серьёзные: от умения слышать команду до буксировки многотонного катера и спасения людей.

На пляже – всё спокойно. Юный Ума полностью контролирует ситуацию: двигается с изяществом рыси, глаз с отдыхающих не спускает. Он – спасатель, работает в паре с любимым хозяином. Оба готовы ко всему. 

Сотрудники поисково-спасательной станции "Строгино" - подведомственной организации Департамента по делам Гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы -  подтверждают: четвероногие помощники незаменимы. Там, где человек проглядит, они почувствуют опасность и спасут. Потому и отношение к ним особое.

"Как к соратнику, как к товарищу, как к помощнику. Как психологи – видят заранее потенциальную жертву", - говорит спасатель ПСС "Строгоино" Евгений Романов.

Недавно на этом пляже собаки спасли двоих человек. Катер не смог подойти: купающихся было слишком много.

"Народу было человек 40. Мы на катере не смогли подойти, мы бы порубили винтами. А ребята с собаками подхватили его и помогли в катер погрузить", - рассказывает начальник поисково-спасательной станции "Строгино" Александр Самохин.

Чтобы вот так легко подхватить, нужно очень много работать. Гайтана – еще щенок, но уже член межрегиональной кинологической общественной организации "Сотер". И пусть здесь все добровольцы, но за аттестацию и диплом бьются как действующие чемпионы. А каждый промах – до слёз. Гайтана неожиданно взяла и развернулась….

"Потому что обидно. Столько сил, труда и времени вложено, а тут раз! И что-то переклинило собачку", - объясняет член общественной организации МКОО "Сотер" Анна Головатских.

Они действительно переживают. И хозяева, и собаки. Взаимовыручка у них - потрясающая. Они не только молниеносно принимают единственно верное решение, но и по-настоящему любят людей. Ради нас собаки способны на многое.

"Они могут прибуксировать лодку, саб, катер – мощности этих собак достаточно, чтобы тащить катер, в котором находятся пять или шесть человек. Они могут спасать – двух, трех человек на себе тащить", - говорит судья РКФ по службе спасения на водах, инструктор по дрессировке Ксения Семикова.

В такой ситуации главное – соответствовать. Во время аттестации люди получают замечания чуть ли не чаще, чем их питомцы. Дипломированные психологи, менеджеры и педагоги выслушивают одну и ту же фразу: "к собаке претензий нет, а вот хозяину стоит подтянуться".

Ума расстроен – свой первый экзамен сегодня завалил. Хотя горевать явно не собирается. Во-первых, какие его годы. Во-вторых, есть пляж. И на нём сегодня всё должно быть спокойно.

Ольга Стрельцова, Николай Карбанов, "ТВ Центр".

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Собака водолаз
Собака водолаз
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