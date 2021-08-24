30 лет в поисках себя: Украина отмечает юбилей независимости

К юбилею Киев подошел с сомнительными достижениями

Сегодня Украина отмечает 30-летие независимости. Обязательный пункт праздничной программы - шествия националистов и чествование участников "Евромайдана" и силовой операции в Донбассе. Торжественные мероприятия проходят во всех крупных городах. Только в Киеве их около семидесяти. Главное событие дня - военный парад в центре столицы. В нём задействованы сухопутные войска, авиация и флот. В организации смотра, как подчёркивают украинские власти, они ушли от всего советского. Зато позвали представителей зарубежных стран, в частности, оркестр ВВС США. От лица заокеанских покровителей Киев поздравил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Его заявление распространила пресс-служба дипломатического ведомства. С учётом той роли, которую Вашингтон играет в политической жизни якобы самостоятельной страны, слова о её независимости прозвучали двусмысленно.

30-тилетие независимости Украины власти намерены отмечать широко. Несомненно, политики скажут много громких слов о достижениях Незалежной. Эксперты, впрочем, пока отмечают одни неудачи. Из Советского Союза Украина выходила с одними из лучших стартовых позиций: крепкая экономика, сопоставимая на тот момент с французской, промышленность, подкрепленная технологиями, позволяла выпускать спутники, крупнейшие транспортные самолеты, авианосцы.

"Украина получила мощнейшие производства. Авиастроение, кораблестроение, на Украине строили авианосцы для Советского Союза. Она получила тяжелое машиностроение, космическую отрасль. И, все это сейчас абсолютно бездарно разрушено, потрачено. На Украине вырос экспорт металлолома, потому что допиливают советское наследие и вывозят его за рубеж в виде металлолома", - говорит член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Сегодня Украина беднее Молдавии, Румынии и Албании. В Киеве обещают, что страна вот-вот станет аграрной сверхдержавой, но что это такое никто не знает. Нескольким поколениям властей не удалось сформировать и единую политическую нацию. Незалежная потеряла Крым, Донбасс висит на волоске. Восток и запад страны в буквальном смысле говорят на разных языках. А политическая элита решает исключительно свои задачи.

"В момент образования государства, это было государство очень разное. В этом отношении построить политическую нацию, конечно же, можно было, но ее необходимо было объединить общей идеей, а идеи, к сожалению, не нашлось, ни тогда, ни сейчас", - объясняет директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии /Украина/, политолог Денис Денисов.

А идея, что “Украина - не Россия”, которую так пытаются привить населению с самого начала независимости, так и не приживается. И видимость политической нации создает горстка неонацистов.

"Для украинских националистов и им сочувствующих Украина сейчас это благодатное поле в том отношении, что они могут делать со своим населением все, что угодно. Они могут убивать своих оппонентов, как убили Олеся Бузину или людей в Одессе. Они могут искажать образование и историю, так как им это представляется", - рассуждает Богдан Безпалько.

И это единственное, что дозволено Незалежной. В остальном приходится слушать Запад. После Майдана 2014-ого в правительстве страны засилье иностранцев. Вашингтон напрямую давал указания Порошенко, как вести кадровую политику, требуя увольнения генерального прокурора. А Международный валютный фонд, от кредитов которых зависит Украина, диктует, какие в стране должны быть пенсии и цена на газ.

"То есть вроде как, они не относятся к компетенции МВФ, но вместе с тем это вмешательство во внутренние дела Украины. Относительно политических вопросов, ну, Украина сама себя загнала в ту ситуацию, в рамках которой, по целому ряду вопросов Украина не может принимать самостоятельные решения по внешнеполитическим вопросам", - говорит Денис Денисов.

Не способна Незалежная и к простому самовоспроизводству. При выходе из состава СССР население Украины было 52 миллиона человек. Сегодня менее 40. Это официальные, и скорее всего очень завышенные данные. Перепись населения не проводится, а эксперты говорят, что за эти три десятилетия население сократилось почти вдвое.

"Некоторые эксперты считают, что население еще больше сократилось и говорят на основании хлебного индекса и других критериев, что население Украины сейчас составляет порядка 20-30 миллионов человек. Это вполне может соответствовать действительности, ввиду того, что очень многие граждане Украины оставаясь формально в гражданстве Украины, не выходя из него, живут и работают за пределами Украины на протяжении десятилетий", - объясняет Богдан Безпалько.

И возвращаться не собираются. Многие уже не видят для себя никакого будущего на Украине. Но, все эти проблемы, политики предпочитают не замечать. И уж тем более в день Независимости. Беднейшая страна Европы праздновать его собирается три дня и потратит на мероприятия более 200 миллионов долларов.

Александр Огородников. Татьяна Сидорова. "ТВ Центр".

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