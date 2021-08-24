Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Ани Савиновой

Девочка борется с апластической анемией

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение шестилетней Ани Савиновой. У девочки смертельно опасное заболевание - она уже два года борется с апластической анемией. За это время Ане сделали множество переливаний крови. Она уже перенесла две пересадки костного мозга. После первой операции из-за вирусной инфекции трансплантат не прижился. И чтобы спасти жизнь ребёнка, необходимо было делать новую пересадку. После неё Аня два месяца была в реанимации. И только сейчас пошла на поправку. Но силы девочки на исходе и ей срочно нужна поддерживающая лекарственная терапия. Стоимость препаратов - два миллиона рублей. Семье такую сумму самостоятельно не собрать. И девочке срочно нужна ваша помощь.

Чтобы спасти жизнь девочки, нужно срочно провести курс поддерживающей терапии. Поэтому ваша помощь ей нужна прямо сейчас! Сделать это просто: достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

В этой улыбающейся девочке сложно узнать ту Аню, которая прижимается сейчас к маме. Уже два года они вместе борются за Анину жизнь. Когда врачи впервые произнесли непонятные слова - апластическая анемия - семья не поверила, что это серьезно:

"Сказали, что лечение очень будет длительное. Что нельзя будет уезжать из больницы," - говорит мама Мария Савинова.

Апластическая анемия - генетическая болезнь, когда костный мозг не производит кровяные клетки, которые заставляют организм бороться с инфекциями, насыщать органы кислородом. У шестилетней Ани - сверхтяжелая форма.

Почти два года они жили в больнице - Ане постоянно требовались поддерживающие процедуры. Переливания крови, капельницы с гамма-препаратами. Потом прошла первая трансплантация костного мозга. Из-за вирусной инфекции донорский материал не прижился. Врачи предложили новую пересадку, но никаких гарантий не давали. Кроме одной: если трансплантацию не сделать, Аня умрет.

"Очень было страшно, что мы не выкарабкаемся. Не знала, будет следующий день, не будет следующий день", - говорит мама.

После второй пересадки - два месяца в реанимации. Бессонными ночами у Аниной постели мама молилась и рисовала их семейный портрет: с папой и младшей сестренкой Алисой. И чудо произошло. Аня начала поправляться:

"Сейчас вот первый раз за все время нашего лечения мы выехали на квартиру, мы не переливаемся", - говорит Мария.

Анин организм очень хочет жить, говорят врачи. Но своих сил после всех пережитых операций ему не хватает. И чтобы донорский костный мозг окончательно прижился, нужна мощная лекарственная терапия.

"На данный момент костный мозг функционирует, но все равно пациентка у нас иммуноскомпрометирована. Прерывать терапию мы не можем, потому что на фоне вирусной инфекции костный мозг уже оторгся донорский", - говорит врач-онколог отделения трансплантации костного мозга для детей с орфанными заболеваниями клиники Детской онкологии и гематологии имени Р.М. Горбачевой Анастасия Боровкова.

Лекарство, которое точно поможет, пока не зарегистрировано в России, его нельзя назначить по ОМС. Оно очень дорогое. Полный курс стоит 2 миллиона 97 тысяч 257 рублей. Начинать нужно уже сейчас, пока донорский костный мозг работает, и нет никаких вирусных инфекций, на которые должен тратить силы ее организм. Но Анин папа работает на заводе в Челябинской области. такую сумму в одночасье ему не заработать:

Недавно Аня первый раз за все лето вышла на прогулку. Огромная победа для этой маленькой сильной девочки. Но дальнейшая ее судьба зависит не от нее. Без нашей помощи все, через что она прошла в свои шесть лет, может оказаться напрасным. Мама верит: им обязательно помогут. Её Аня будет жить.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

Чтобы спасти жизнь девочки, нужно срочно провести курс поддерживающей терапии. Поэтому ваша помощь ей нужна прямо сейчас! Сделать это просто: достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Ани Савиновой, программа 1254

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram