В России выявили меньше 19 тысяч новых заболевших коронавирусом

Выздоровели 18636 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 18833 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 794 человека, выздоровели 18636 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Московской области - 1125. В Москве за сутки заболели 1105 человек, в Санкт-Петербурге - 600.

За весь период пандемии в стране выявлен 6785374 случая инфекции. Умерли 177614 пациентов. Выздоровели 6053503 человека.

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