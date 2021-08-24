В России выявили меньше 19 тысяч новых заболевших коронавирусом

Выздоровели 18636 человек
За минувшие сутки в России зарегистрировано 18833 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
Скончались за сутки 794 человека, выздоровели 18636 заболевших.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Московской области - 1125. В Москве за сутки заболели 1105 человек, в Санкт-Петербурге - 600.
За весь период пандемии в стране выявлен 6785374 случая инфекции. Умерли 177614 пациентов. Выздоровели 6053503 человека.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram