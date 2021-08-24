Жителя Москвы наградили за спасение упавшего на пути в метро человека

Инцидент произошел на станции "Улица Академика Янгеля"

Решительные действия москвича спасли жизнь пассажиру метро. Видео с его героическим поступком сегодня опубликовали в Сети.

Несколько дней назад мужчине стало плохо прям на станции "Улица Академика Янгеля". На кадрах видно, как он падает на рельсы. Стоящий рядом Алексей Турлянский сразу поспешил на помощь. Но поняв, что выбраться не успеет, перетащил пострадавшего к месту остановки первого вагона. Это дало время другим пассажирам предупредить машиниста. Мужчин достали, как только с путей сняли напряжение.

Смелость Алексея уже оценили, и он получил памятную награду.

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