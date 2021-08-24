ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жителя Москвы наградили за спасение упавшего на пути в метро человека

15:13
  • вторник
  • 24 августа 2021

Инцидент произошел на станции "Улица Академика Янгеля"

Решительные действия москвича спасли жизнь пассажиру метро. Видео с его героическим поступком сегодня опубликовали в Сети.

Несколько дней назад мужчине стало плохо прям на станции "Улица Академика Янгеля". На кадрах видно, как он падает на рельсы. Стоящий рядом Алексей Турлянский сразу поспешил на помощь. Но поняв, что выбраться не успеет, перетащил пострадавшего к месту остановки первого вагона. Это дало время другим пассажирам предупредить машиниста. Мужчин достали, как только с путей сняли напряжение.

Смелость Алексея уже оценили, и он получил памятную награду.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Спасение упавшего на пути в метро человека
Спасение упавшего на пути в метро человека
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.