Пьяный таксист сбил девушку на самокате в Москве

Девушка при этом пересекала проезжую часть в неположенном месте
ДТП на Волгоградском проспекте. Таксист сбил девушку на самокате. Всё произошло сегодня утром в районе дома №2.
Девушка начала пересекать проезжую часть в неположенном месте и в этот момент в неё врезался автомобиль. Пострадавшая с ушибами была госпитализирована.
Водитель прошел медосвидетельствование. Выяснилось, что в момент аварии мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram