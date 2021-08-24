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Пьяный таксист сбил девушку на самокате в Москве

15:19
  • вторник
  • 24 августа 2021

Девушка при этом пересекала проезжую часть в неположенном месте

ДТП на Волгоградском проспекте. Таксист сбил девушку на самокате. Всё произошло сегодня утром в районе дома №2.

Девушка начала пересекать проезжую часть в неположенном месте и в этот момент в неё врезался автомобиль. Пострадавшая с ушибами была госпитализирована.

Водитель прошел медосвидетельствование. Выяснилось, что в момент аварии мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

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