В Москве появились дорожные знаки для владельцев самокатов

Пока в качестве эксперимента

Все чаще аварии с участием самокатов происходят на пешеходных переходах. Горожане переезжают их прямо на скорости, не смотря по сторонам, передает "ТВ Центр".

Дептранс совместно с ГИБДД решили напомнить москвичам, как правильно пользоваться зеброй, и установили (пока в качестве эксперимента) специальные знаки для самокатчиков "Переходите пешком".

По закону пересекать дорогу можно только ногами. Мобильное транспортное средство при этом нужно везти рядом и нести на руках.

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