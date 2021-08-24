Путин поручил добиться качественного роста экономики России

Безработица в России сейчас около 5%

Российскому правительству необходимо добиться устойчивого и качественного роста экономики на долгосрочный период. Об этом заявил президент Владимир Путин на съезде "Единой России".

По словам российского лидера, безработица в стране составила около 5%, важно помочь найти работу каждому, кто не может трудоустроиться.

"Сейчас уровень безработицы в России около 5 процентов, и она продолжает снижаться. Но для конкретного человека, который не может найти работу, обеспечить семью, детей, все эти уровни, тенденции не имеют никакого значения, ему от этого ни жарко, ни холодно. Все равно, что мы там рассуждаем на эту тему", - приводит слова Путина ТАСС.

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