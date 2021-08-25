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Индонезия одобрила "Спутник V" для экстренного применения

09:37
  • среда
  • 25 августа 2021

Прививать "Спутником" будут людей старше 18 лет

Индонезия одобрила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для экстренного применения. Об этом сообщается на сайте агентства по контролю за продуктами и лекарствами (BMOP) Индонезии.

В агентстве отметили, что вакцина будет применяться для лиц старше 18 лет.

Перед одобрением "Спутник V" подвергся тщательному исследованию, подчеркнули в BMOP. Эксперты агентства отметили, что побочные эффекты от применения вакцины являются легкими или средней тяжести. Чаще всего у привитых отмечается состояние, схожее с гриппом.

"Что касается ее эффективности, данные фазы 3 клинических испытаний показывают, что вакцина Sputnik-V обеспечивает эффективность 91,6%", - заявила глава агентства Пенни Лукито.

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