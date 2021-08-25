Индонезия одобрила "Спутник V" для экстренного применения

Прививать "Спутником" будут людей старше 18 лет

Индонезия одобрила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для экстренного применения. Об этом сообщается на сайте агентства по контролю за продуктами и лекарствами (BMOP) Индонезии.

В агентстве отметили, что вакцина будет применяться для лиц старше 18 лет.

Перед одобрением "Спутник V" подвергся тщательному исследованию, подчеркнули в BMOP. Эксперты агентства отметили, что побочные эффекты от применения вакцины являются легкими или средней тяжести. Чаще всего у привитых отмечается состояние, схожее с гриппом.

"Что касается ее эффективности, данные фазы 3 клинических испытаний показывают, что вакцина Sputnik-V обеспечивает эффективность 91,6%", - заявила глава агентства Пенни Лукито.

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