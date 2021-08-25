Как российские паратхэквондисты готовятся к выступлению в Токио

В японской столице стартовала Паралимпиада

Сегодня - первый соревновательный день на Паралимпиаде в Токио. Он принес российским спортсменам сразу несколько наград. Золото завоевала Валерия Шабалина. Она стала лучшей в плавании на стометровке баттерфляем. Спортсменка обновила свой же мировой рекорд. Третьей в этой же дисциплине стала Дарья Пикалова. Первое место на пятидесяти метрах вольным стилем завоевала Анастасия Гонтарь. Еще одно золото Паралимпиады - у Романа Жданова. Пятьдесят метров брассом он проплыл за 46,49 секунды, тем самым установив новый мировой рекорд. Еще одну медаль в копилку нашей команды завоевал пловец Владимир Даниленко. У него бронза на дистанции сто метров на спине. Тем временем, во Владивостоке некоторые российские спортсмены продолжают подготовку к стартам.

Одна часовая тренировка в день. Как говорят тренеры, пока "бьются в легкую". Команда по паратхэквондо проводит во Владивостоке заключительные тренировки перед отъездом в Токио. Спортсмены прилетели в Приморье три дня назад, и сейчас привыкают к смене часовых поясов.

Все самые основные бои паратхэквондисты отработали на тренировках в Москве. Здесь же, во Владивостоке, главная задача спортсменов пройти акклиматизацию, и поддерживать себя в форме.

Паратхэквондо впервые включили в программу летних паралимпийских игр. Россию представляет сильная команда. В копилке спортсменов многочисленные первые и призовые места на чемпионатах Азии, Европы и Мира.

"Мы 10 лет к этому шли. И когда уже дошли, когда остался один шаг до олимпиады, столько волнения, столько эмоций. Все домашние тоже волнуются, переживают", - говорит чемпион мира, чемпион Азии, призёр чемпионатов мира и Европы по паратхэквондо Зайнутдин Атаев.

В российской команде четыре спортсмена, которые выйдут на татами. Последние наставления дает и золотой призер прошедшей олимпиады тхэквондист Владислав Ларин. Говорит, то волнение, которое испытываешь перед олимпийским боем, не сравнить ни с каким чемпионатом.

Во Владивостоке паратхэквондисты будут тренироваться еще несколько дней. А уже на следующей неделе весь мир будет наблюдать за выступлениями в Токио.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

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