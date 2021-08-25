"Не надо никого учить жизни": Лавров назвал главный урок для США после Афганистана

Мир неоднократно наблюдал, как США вмешивались в дела других стран

Проблема нелегальной миграции, с которой столкнулась Европа, - следствие авантюр НАТО во главе с США. Об этом сегодня заявил Сергей Лавров.

Российский министр находится с рабочим визитом в Вене, где только что завершились переговоры с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом. Отвечая на вопрос о миграционном кризисе и ситуации в Афганистане, Лавров напомнил о четырёх военных кампаниях США, в том числе операции в Ливии. Спасаясь от бомбёжек, в Европу прибыло огромное количество беженцев. И здесь, по словам Лаврова, напрашивается очевидный вывод.

"Не надо никого учить жизни, тем более принуждать силой. Мы наблюдали в Сирии, Ливане, Ираке, как американцы хотели заставить как считают нужным", - сказал Сергей Лавров.

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