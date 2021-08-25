В Ленобласти проверяют группу медиков по делу о лжевакцинации

Преступная схема была тщательно проработана

Лучшим способом защититься от инфекции по-прежнему остаётся вакцинация. Однако не все это понимают, а некоторые даже пытаются обманным путём получить сертификат о прививке. В Ленинградской области в криминальной схеме оказался замешан персонал государственных медучреждений.

Персонал Всеволожской центральной районной больницы взбудоражен. Ни сотрудники, ни пациенты не могут поверить, что крупное государственное медицинское учреждение оказалось замешано в криминальной истории. Здесь за деньги помогали всем, кто хотел получить официальный сертификат о вакцинации, не делая укол.

Преступная схема была продумана тщательно. Работники одного из амбулаторных отделений больницы составляли базу данных жителей, не желающих прививаться. Затем с потенциальными клиентами связывался один из соучастников, и предлагал услугу: QR-код без инъекции. Люди заранее отправляли через мессенджер свои личные данные для медицинской карты и банковский перевод - 12 тысяч рублей. Потом приходили в указанный прививочный кабинет больницы, где им якобы делали прививку. через два дня на Госуслугах появлялась первая запись, а после второй якобы инъекции - QR-код. Полиция региона не одну неделю вычисляла эту цепочку. Действовали через подставного клиента.

Это первая масштабная махинация с вакцинами в Ленинградской области с начала прививочный кампании. Местные чиновники уже объявили о том, что во всех больницах и прививочных пунктах региона пройдут внеплановой проверки. Нарушение будут караться жёсткими дисциплинарными взысканиями.

Пока следователи изучают документацию Всеволожской ЦРБ, комитет по здравоохранению Ленинградской области уже инспектирует медучреждения в соседних поселениях. По версии следствия, участники преступной группы неиспользованный "Спутник V" уничтожали - оперативники обнаружили 600 таких ампул.

В рамках расследования уголовного дела задержаны 5 медицинских работников. Они согласились сотрудничать со следствием, почти все пока отпущены под подписку о невыезде. Одна из фигурантов - старшая медсестра амбулатории в поселке Романовка сегодня вышла на работу.

Если факты уголовного дела будут доказаны, всех медиков - участников заговора уволят. Им грозят крупные штрафы или даже лишение свободы. Полиция напоминает: наказание по уголовной статье за сокрытие информации, создающей опасность для жизни и здоровья других людей, может наступить и для тех, кто воспользовался такой услугой.

По оперативным данным, каждый шестой сертификат, который Всеволожская ЦРБ выдавала в последние несколько месяцев, был фальшивкой.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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