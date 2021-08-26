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Подарок от Путина и поездка в Москву: как маленькая сирийская девочка влюбилась в Россию

10:38
  • четверг
  • 26 августа 2021

Иман Али учит русский язык

Сирийская девочка получила письмо и подарки от президента России. Иман Али ранее обратилась к Владимиру Путину со словами благодарности за помощь нашей страны в борьбе с терроризмом и отправила рисунок. Теперь её называют детским послом Арабской республики.

"Здравствуйте, гости дорогие! Добро пожаловать в мой маленький дом", - так непринужденно девятилетняя Иман Али встречает гостей и поддерживает разговор на сложном иностранном языке. Всего полгода занятий в Русском центре дали результат. Сначала она увидела Россию по телевизору. В новостях.

"Потом она начала смотреть фильмы про Россию. Узнала, как вы освобождали свою страну от фашистских захватчиков и как сейчас помогаете освобождать Сирию. Однажды она подошла ко мне и сказала: я хочу выучить русский язык. Мы были только за", - говорит папа Иман Небрас Али.

Недавно группа сирийских детей, изучающих русский язык, побывала в Москве.

"Москва очень красивая. Река, парки. Много цветов. И даже под землей красиво, в метро. А еще я видела большой храм и была на Красной площади, где живет президент Путин", - говорит Иман.

Именно место работы российского президента заинтересовало сирийскую девочку больше всего. Ещё до отъезда она написала Владимиру Путину небольшое послание. Письмо дошло до адресата. Ответ российского президента сирийской девочке был зачитан в нашем посольстве в Дамаске.

"Вы знаете, что руководство нашей страны делает все возможное, чтобы у вас, у сирийских детей, как можно быстрее нормализовалась жизнь. Уверен, что благодаря таким талантливым и целеустремленным детям с добрым сердцем и открытой душой сирийское государство ждёт светлое будущее. Желаю, чтобы все надежды и мечты осуществились. Владимир Путин", - говорит в послании.

В подарок от президента Иман получила куклу и плюшевого медведя. Свою взрослую жизнь девочка вполне предсказуемо решила связать с Россией. Как минимум, выучить язык и поехать учиться в один из российских вузов. В Москве, говорит, была, дорогу знает.

"ТВ Центр". Дамаск, Сирия.

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