Активность вулкана Шивелуч на Камчатке резко выросла

Отмечены обвалы раскаленного грунта
Сегодня вновь о себе напомнил вулкан Шивелуч на Камчатке. Учёные уже отметили обвалы раскалённого грунта.
На южном и юго-восточном склоне появились лавины. Однако пока предупреждение об опасности на туристов не действует. Они продолжают любоваться красотой Огненной горы.
Неспокоен и вулкан Эбеко на Курилах. Он выбросил столб пепла на высоту более трёх с половиной километров. Опасности для населения нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram