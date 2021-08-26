Активность вулкана Шивелуч на Камчатке резко выросла

Отмечены обвалы раскаленного грунта

Сегодня вновь о себе напомнил вулкан Шивелуч на Камчатке. Учёные уже отметили обвалы раскалённого грунта.

На южном и юго-восточном склоне появились лавины. Однако пока предупреждение об опасности на туристов не действует. Они продолжают любоваться красотой Огненной горы.

Неспокоен и вулкан Эбеко на Курилах. Он выбросил столб пепла на высоту более трёх с половиной километров. Опасности для населения нет.

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