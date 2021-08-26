Собянин рассказал о планах развития одного из крупнейших ТПУ "Выхино"

Реконструкция сделает переходы удобнее для пассажиров

В Москву возвращается фестивальная жизнь, прерванная пандемией. Уже 1 сентября стартует "Цветочный джем" и продлится целый месяц. Об этом сегодня объявил мэр столицы Сергей Собянин, посещая площадки, которые готовят в районе Вешняки. Также глава города осмотрел транспортно-пересадочный узел "Выхино". Это один из важных объектов будущей третьей линии Московских центральных диаметров.

Большинство жителей Выхино и близлежащих районов уже и не вспомнят, каким здесь был транспортно-пересадочный узел в начале 2000-х. Нагромождение торговых палаток, хаотично подъезжающие маршрутки вперемешку с автобусами, узкий пешеходный переход, который в час пик с трудом пропускал 400-тысячный пассажиропоток. После реконструкции в 2011 году ситуация изменилась кардинально . Однако, по словам мэра, теперь можно сделать ещё лучше.

"Приступаем к проектированию уже в этом году. Это станция МЦД-3, которая будет построена на существующих платформах. Это задача РЖД по договору. Помимо этого, реконструкция платформы станции метро "Выхинская", которая находится тоже в не очень хорошем состоянии. Не очень комфортная, и третий объект, это коммерческий объект, который накроет конкорсом эти пути, и сделает дополнительные переходы", - сообщил Сергей Собянин.

Масштабная стройка развернётся уже в следующем году. Первоочередная задача – запустить здесь ретий московский диаметр, а также модернизировать станцию метро "Выхино" Она не ремонтировалась с 1966 года. Сейчас платформа не соответствует современным стандартам. В связи с чем и было принято решение построить пассажирский терминал.

Выхинский ТПУ был одним из самых проблемных в г. Москве. Здесь перевалка составляла около 400 тысяч пассажиров в сутки. Вся территория была, мягко говоря, не очень комфортной. Дикий рынок, масса несанкционированных торговых точек, грязь, отсутствие логистики и т.д. За эти годы мы много сделали", - сообщил Собянин.

В постройке, которая также называется конкорсом, разместится распределительный зал с кассами метро и пригородных поездов, турникетный пункт и прочая инфраструктура, полезная для пассажиров. Таким образом, пересадка с одного вида транспорта на другой теперь пройдёт через тёплое помещение, а лифты и эскалаторы сделают среду полностью безбарьерной и удобной для маломобильных пассажиров. Задействовать планируется даже кровлю строения, разместив там парк и детскую площадку. Чем-то похожую на ту, что расположена в соседнем районе Вешняки, где недавно открылась новая фестивальная площадка. И, как оказалось, очень кстати.

"Будем проводить "Цветочный Джем" с 1 сентября. Выставка дизайна, деревьев, кустарников, цветов, торговля. Чтобы хотя бы после ковидных этих историй немножко город отошёл", - объявил Сергей Собянин.

Фестивальная площадка в Вешниках, которая выполнена в новом для Москвы футуристическом стиле, появилась в конце прошлого года. Однако из-за ковидных ограничений не могла принимать большое количество посетителей. Уже этой осенью она заработает на полную мощность. А зимой на этом месте снова откроется каток. До него будет удобно добраться от метро "Выхино", реконструкция которого не помешает передвижению пассажиров. Причем, проводить строительные работы будут таким образом, чтобы на время реконструкции ТПУ москвичи не испытывали дискомфорта при пересадках.

Построить транспортно-пересадочный узел "Выхино" планируется уже к 2025 году. Причём сделать это за счет средств инвесторов. После чего это место станет одним из самых комфортным в Москве для пассажиров и местных жителей.

Илья Данильцев, Александр Шкарбанов, Михаил Жучков. "ТВ Центр".

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