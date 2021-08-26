В одном из районов Москвы прошла акция "Доноры надежды"

Кровь может спасти чью-то жизнь

За полтора года с начала пандемии 25,5 тысячи столичных жителей стали донорами плазмы крови. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Москвичи активно помогают тяжелобольным пациентам.

Среди них и представители социальных центров столицы. Они даже организовали акцию "Доноры надежды", которая прошла в районе Тушино. Более 70 человек, а это социальные работники, и не только, пришли сдавать плазму. Кому-то она может спасти жизнь.

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