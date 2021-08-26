В Северной Осетии появится уникальный горнолыжный курорт

Аналогов в России нет

В Северной Осетии создадут круглогодичный горнолыжный курорт, аналогов которому в нашей стране нет. Об этом доложил Владимиру Путину временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меняйло.

Рабочая встреча прошла в Кремле. У региона - большой туристический потенциал. Уникальный климат и минеральные источники позволяют построить современные реабилитационные центры. Для этого республику надо включить в соответствующие федеральные программы. Важный вопрос - развитие Беслана. В следующем году в городе появится музей патриотического воспитания и профилактики терроризма. В планах - строительство новых дорог и создание дополнительных программ поддержки жителей. Президент подчеркнул, что социально-экономическая сфера должна быть в приоритете у местных властей



Владимир Путин: "У нас большие программы, связанные с развитием ЖКХ, они обеспечены финансированием, и нужно республику вписать в эти программы. Это большая работа, она должна быть рассчитана не на один год, потому что ещё с 70-х годов прошлого века у вас системы ЖКХ выстроены и по старым технологиям, да и, собственно, уже по времени их пора менять. Первое. И вторая вещь – это обеспеченность местами в дошкольных учреждениях: детские сады и ясли".



Сергей Меняйло: "Мы вошли сейчас в программу "Сбербанка" по строительству дошкольных и школьных учреждений, это "ПроШкола" и детские сады. Значит, вот на этот год мы нашли три пятна застройки для детских садов, и до 1 декабря найдём ещё дополнительно".

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