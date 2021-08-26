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Более 100 граффити появится в Москве в 2021 году

15:13
  • четверг
  • 26 августа 2021

Самовольно размещать рисунки нельзя, все должно быть согласовано

Чтобы город стал  ярким и многоцветным - более 100 граффити на технических и жилых зданиях появятся в Москве в этом году. Это могут быть портреты выдающихся личностей, композиции, посвященные историческим событиям, достижениям науки, спорта и искусства.

Так на юго-западе столицы граффити на трансформаторной подстанции решили посвятить географу, исследователю Сибири - Владимиру Обручеву. При этом самовольно размещать рисунки строго запрещено. Дизайн, эскизы и даже место - все должна одобрить специальная комиссия.
 

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Граффити
Граффити
Граффити
Граффити
Граффити
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