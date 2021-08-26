Российские вузы объявили дополнительный набор

С чем это связано?

Многие российские вузы - как региональные, так и столичные - в этом году вынуждены объявить дополнительный набор студентов. Даже на самые престижные специальности, где всегда большой конкурс, остались свободные места. Виной тому новые правила поступления, при которых в списках оказываются "мертвые души". И многие абитуриенты сделать выбор, куда именно поступать, просто не успевают.

Приказы о зачислении уже подписаны и опубликованы, а абитуриентов, как оказалось, не хватает. На некоторых направлениях не набрали необходимые для обучения группы. Включая те специальности, где помимо высоких баллов ЕГЭ, важны ещё и результаты вступительных экзаменов.

На журфаке МГУ, а также на юридическом факультете и факультете психологии открыт дополнительный набор. Ситуация из ряда вон. Традиционно конкурс до десятка человек на бюджетное место. Такой низкий спрос из-за новых правил поступления, которые появились в этом году. Подавать заявления абитуриентам можно было в 5 вузов - этот алгоритм практикуют уже несколько лет. В каждом учебном заведении разрешено выбрать до 10 факультетов - а раньше количество составляло максимум три. Ко всему прочему, в вузах отменили вторую волну при поступлении. То есть, в этом году решать, где именно ты хочешь учиться, нужно было быстро, и так же стремительно приходить в институты со всеми документами практически на самом старте приёмной кампании. Дальше - сплошная лотерея. Окончательный выбор многие делали буквально в последний момент - 11 августа штурмуя сайты выбранных вузов и с ужасом наблюдая, как фамилии перемещаются по списку поступающих.

Те ребята, которые не прошли на бюджет в первую и единственную волну, но хорошо сдали школьный госэкзамен, получили скидки в некоторых учебных заведениях при оформлении контрактного обучения. За бортом высшего образования в этом году остались выпускники с очень хорошими баллами ЕГЭ, которые просто не имеют финансовой возможности учиться платно. Впервые возник и необычный перевес спроса абитуриентов между топовыми вузами и так называемым вторым эшелоном. Не популярные до этого университеты закрыли свои квоты мест гораздо раньше, чем их именитые конкуренты. Всё из-за того, что абитуриенты побоялись подавать документы в университеты первой десятки. Ситуация настолько нестандартная, что в интернете уже появилась петиция вернуть в вузы вторую волну.

"Действительно, это увеличивало нагрузку на административных работников вуза. Нужно было постоянно это отслеживать, удлинялись сроки приёма, но для абитуриентов это было гораздо удобнее. А мне кажется, что здесь всё-таки интересы абитуриента более первичны, чем интересы вузовских администраторов. И, в общем-то, я думаю, опыт этого года показал, что решение было ошибочным", - рассказал сопредседатель профсоюза "Университетская солидарность" Павел Кудюкин.

Вторая ожидаемая проблема вузов - результаты зимней сессии, когда выяснится, что не все поступившие по новым правилам смогут справиться с необходимой нагрузкой. Особенно это касается технических специальностей - как раз тех, на которые в этом году и открывают дополнительный набор. Появление вакантных бюджетных мест связывают и с другой особенностью нынешней приёмной комиссии. Если один и тот же абитуриент принёс согласие на обучение в несколько вузов, он автоматически оказывается в списках на зачисление в каждом из них. Однако в приказ о приёме его могут не включить, так как подобная схема незаконна. И такая ситуация по всей стране. Впрочем, в региональных вузах дополнительный набор не в новинку.

Как выяснилось, контрольные цифры приёма в регионах стремительно растут уже несколько лет. Многие абитуриенты уже давно не стремятся поступить в столичные вузы и вместо этого остаются дома - в родных городах. Свою роль в этой приёмной кампании сыграла и возросшая популярность техникумов.

Александра Сергомасова, Никита Васильев, Игорь Константинов, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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