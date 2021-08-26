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В Москве стартовала Российская креативная неделя

18:31
  • четверг
  • 26 августа 2021

Мероприятие продлится до конца недели

В Московском Парке Горького в четверг стартовала Российская креативная неделя - крупнейшее событие индустрии в стране.

В нём традиционно принимают участие ведущие специалисты из самых разных сфер. Они поделятся своими наработками и секретами успеха, обсудят насущные проблемы и пути развития, сообщает "ТВ Центр".

В программе запланированы выступления свыше 700 спикеров. В их числе - члены правительства, общественные деятели, представители учебных заведений. Сегодняшняя панельная дискуссия посвящена современному образованию. Способно ли оно быть стимулом для креативной экономики? Какие навыки нужны выпускникам для успешной реализации в профессии, можно ли научить быть креативным. Мероприятие продлится до 29 августа.

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