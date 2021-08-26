Мишустин рассказал об ускорении темпов строительства

Также важна инфраструктура

Российские власти планируют и дальше сокращать количество обязательных требований в сфере строительства, чтобы ускорить реализацию проектов. Об этом заявил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин, посещая форум "Среда для жизни: город и вода", который проходит в Нижнем Новгороде.

Глава правительства пообещал продолжить работу над ускорением темпов строительства, в том числе жилищного. В перспективе обязательные требования в отрасли сократятся с таким расчетом, чтобы срок реализации идеи до выхода на стройплощадку уменьшился на 30 процентов, сообщает "ТВ Центр".

Премьер подчеркнул, что людям нужны не только новые квартиры или дома. Рядом должны строиться школы, поликлиники, социальные объекты, спортплощадки и благоустроенные территории для отдыха.

"Комплекс решений, принятых правительством в прошлом году, позволил обеспечить положительную динамику в строительстве в целом, несмотря на спад экономики из-за коронавирусной инфекции. Построено уже на 30 процентов больше жилых домов, чем за тот же период прошлого года. С опережением идет и расселение людей из аварийного фонда. На начало августа в новые дома переезжают уже более 214 тысяч человек. И по поручению президента будет подготовлена новая программа по расселению жилья, признанного аварийным уже теперь на 1 января 2021 года", - сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

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