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Фестиваль "Спасская башня" стартует в Москве

08:51
  • пятница
  • 27 августа 2021

Он пройдет уже в 14 раз

В Москве сегодня стартует Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Он пройдет  уже в 14 раз. Специальным гостем станет лидер немецкой группы Rammstein - Тилль Линдеманн. Россию будут представлять оркестры практически всех силовых ведомств.

Традиционно на Красной площади выступят лучшие военные музыканты  из Греции, Мексики, Австрии и  впервые из Катара и Габона. В этот раз фестиваль будет проходит в формате COVID-free. Вместе с билетом зрители должны предъявить QR-код.

За свою историю музыкальный форум принял более 160 коллективов из 54 стран.  И сейчас участники подготовили джазовые, рок-н-рольные, народные, классические композиции из разных государств. 

Зрителей ждут конные шоу, бои на мечах, лазерные и пиротехнические эффекты, а также грандиозные фейерверки.  Наслаждаться этим красочным спектаклем можно будет каждый вечер до 5 сентября.

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Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
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