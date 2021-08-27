Актеры в юбках: 10 мужчин, которые сыграли женщин

Ради роли им пришлось похудеть и научиться ходить на каблуках

Как мужчины-актёры относятся к тому, что им приходится играть женщин? Как Олег Табаков научился делать маникюр и ради женской роли похудел Максим Матвеев; что не поделили Дмитрий Нагиев и Сергей Рост; и как Андрей Рожков стал самой знаменитой бабушкой в России - читайте в нашем тексте.

Актёр Георгий Милляр, пожалуй, был первым в Советском Союзе, кто перевоплотился в женщину на киноэкране. И какую женщину - саму Бабу-Ягу.

"Это был 39-й год. Сказка "Василиса Прекрасная". И самое любопытное, что на эту роль пробовалась сама Фаина Раневская. Её не утвердили", - рассказывает журналист Олег Перанов.

Скорее всего, режиссёры не решались так уродовать женщин-актрис: лохмотья, морщины, клыки. А вот мужчину было не жалко.

"Самое любопытное, что образ этой Бабы-Яги Милляр скопировал со своей соседки по коммуналке. Он так её ненавидел, она такая была ворчливая, ужасная", - говорит Перанов.

Баба-Яга так удалась Милляру, что он играл её потом в нескольких сказках, правда, каждый раз по-разному. Если в Василисе Прекрасной она была реально страшна, то в других сказках Баба-Яга Милляра действительно больше походила просто на ворчливую соседку.

Играл Милляр и других сказочных персонажей: Кощеев Бессмертных, чертей, чародеев. Но при всей любви к ним и к Бабе-Яге актёр мечтал сняться в драматической роли. Незадолго до смерти он написал в своём дневнике: "А, наверное, было бы здорово под конец пути сыграть Суворова и тогда уж спокойно уйти".

Но драматических ролей Милляр так и не дождался. Он тихо умер во сне в возрасте 89 лет.

***

Андрей Рожков тоже мастерски перевоплощается в бабу. Только не Ягу, а в обычную, среднестатистическую бабушку. У героини Рожкова был прототип - его двоюродная бабушка Дуся. Она жила в деревне в Псковской области, вела большое хозяйство: куры, свиньи, коровы.

"Вставала она очень рано, где-то, наверное, в четыре утра. Она начинала шуметь котелками, посудой греметь и ворчать на кухне, у печки. От бабушки Дуси я набрался этих ужимок, словечек. Так родилась бабушка. Вот", - рассказывает сам Рожков.

Что касается бабушкиной одежды, на общем собрании "Уральских пельменей" было решено сделать её многослойной: много юбок, много кофт, шалей. Только камнем преткновения стали колготки.

"Потому что бабушки ходят в определённых колготках. Их сейчас не делают, и мы их ищем, находим на каких-то старых складах. Они быстро истончаются, рвутся. И если у вас есть колготки, присылайте Старые, бабушкины", - просит Рожков.

"Андрей у меня ассоциируется с моей какой-то юностью. Ну потому что КВН и "Уральские пельмени" - это всё-таки что-то из моей школы. И после школы. Классик, наверное, бабули. Ещё, наверное, до Александра Реввы", - говорит актриса Кристина Асмус.

Действительно, рядом с бабушкой Андрея Рожкова многие вспоминают бабулю в исполнении Александра Реввы. Этот вопрос стоит почти как "Что первым появилось - курица или яйцо?" Ну кто из артистов первым повязал на голову платок, мы точно не скажем, но согласитесь, бабушка Рожкова получается как-то роднее.

Коллеги по "Уральским пельменям" почти все побывали в женских образах. Обычно, конечно, мужчины изображают страшненьких женщин. Для красавиц у них есть реальные девушки в коллективе. А вот место бабушки прочно закреплено за Рожковым. Артист признаётся: иногда ему даже надоедает играть её, и тогда он делает хитрый ход.

"Он отращивает бороду. И приходит на съёмку и говорит: "Ребята, я с бородой, поэтому бабушку сегодня играть не смогу", - шутит журналист Олег Перанов.

Но надолго Рожкова не хватает. Ведь зритель очень ждёт от него любимую бабулю. И тогда Андрей сбривает бороду, надевает на себя платье и выходит на сцену дарить людям радость. Ведь и для него тоже лучшая награда - это смех.

***

Дмитрию Нагиеву тоже не привыкать ходить в женских платьях. Уж сколько он сменил их, когда играл в программе "Осторожно, модерн!"

"Знаете, я не боюсь быть смешным в кадре. Я не люблю быть смешным как Дима Нагиев. Поэтому в кадре можно сделать всё что угодно", - говорит сам Нагиев.

И не догадаешься, что под платьем скрывается мускулистая фигура Нагиева. Кстати, с этим у костюмеров всегда сложности - как скрыть женскими нарядами все эти бицепсы, трицепсы.

"Если вспомнить его образы "Осторожно, модерн!", там использовались платья и блузки свободного кроя для того, чтобы скрывать шикарную физическую форму Дмитрия. На помощь идут блузки или платья с такими пышными рукавами, как, например, у меня. Даже, может быть, ещё пышнее", - рассказывает художник по костюмам Алена Нега.

Кстати, женщин в "Осторожно, модерн!" Дмитрий любил играть больше, чем мужские персонажи. Во втором случае Нагиеву приходилось часто клеить на лицо искусственные носы или бороды. А клей был в те времена такой, что просто так отодрать их не получалось.

"У Димы это вызывало очень серьёзные, болезненные реакции. Вплоть до того, что ему потом приходилось лечить кожу свою. Он просто кричал иногда от боли. Но терпел ради хороших образов", - рассказывает актер Сергей Рост.

Сегодня Дмитрий продолжает экспериментировать в кино: то добавит себе волос, то лишних килограммов.

"Дима должен найти какую-то фишку. Первое, что он сделал, когда мы с ним встретились на первом съёмочном дне, - он положил себе ватки в нижнюю челюсть, чтобы она немножечко у него, чуть-чуть выходила вперёд", - вспоминает режиссер Марюс Вайсберг.

Но вот в женщин Нагиев уже давно не переодевается. Наигрался, наверное.

***

Сергей Рост, коллега Дмитрия Нагиева по передаче "Осторожно, модерн!", тоже часто перевоплощался в женщин. И если у Нагиева его дамы были комичны и, скажем честно, не сильно красивы, то у Роста женщины получались симпатичными и милыми.

"Да, Росту тоже удаются женские образы. Мягкость характера человека и актёра предполагает изображение мягкости характера женщины", - говорит кинокритики Александр Семенюк.

Возможно, в правдивости передачи женского образа Сергею Росту помогла его фактура - актёр всегда был полноват. Он говорит, никаких особенно трудностей с изображением женщины не возникало. Разве что бриться приходилось по два раза на дню.

"Я не имел права отпускать себе ни бородку, ни усы. Брили поверхность рук. Ну, да, маникюр делали. Грудь и лицо. Собственно, ну это не такие страшные жертвы", - рассказывает сам Рост.

Шоу "Осторожно, модерн!" со временем превратилось в программу "Осторожно, Задов!" Проект просуществовал почти десять лет и очень нравился зрителям. Но с 2004 года пути Нагиева и Роста разошлись. Они рассорились и не помирились до сих пор.

Нагиев сейчас у всех на виду. Он активно снимается в кино, стал лицом федерального канала. Сергей Рост больше занимается театром, ставит свои спектакли и играет в них. И, кстати, в отличие от бывшего напарника, продолжает выходить на сцену в женских образах.

"И это всегда фурор, всегда попадание в десятку. Ну это просто подарок для зрителей всегда. И я это знаю, но не злоупотребляю этим", - говорит Рост.

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Советские актёры могут дать фору любому современному артисту по переодеванию в женщин на экране. Например, Александр Калягин. Он блестяще перевоплотился в донну Розу д'Альвадорец в картине "Здравствуйте, я ваша тётя!"

С одной стороны, Калягину было полегче, ведь он играл не настоящую женщину, а мужчину, переодетого в женщину. Отсюда и излишняя манерность и комичность. С другой стороны, Калягину так удалось войти в образ, что в его женщину поверили не только герои фильма, но и простые люди. Актёр вспоминал, однажды он пришёл в буфет прямо в женской одежде и парике - не было времени переодеться, он занял очередь, а за ним встал мужчина.

"И Александр Александрович рассказывал: "Чувствую дыхание в затылок. Причём какое-то такое, жадно-мужское". И он говорит: "Вот, девушка, возьмите эти пирожные вкусные". И тогда он понял: "Наверное, я хорошо вжился в роль", - вспоминает журналист Олег Перанов.

Обычно переодеть мужчину в женщину в кино несложно. Разве что нужно поправить пропорции фигуры, добавить объёма там, где у мужчин его не бывает по природе. Но есть одна особенность, которую надо обязательно учитывать художникам, иначе все сразу поймут: перед нами мужчина.

"Это особенности строения шеи мужской. То есть это наличие адамова яблока. Конечно, приходится его скрывать. Это какие-то блузки или платья со стоячим воротником. Иногда закрывают каким-то платочком изящным, шарфом. Или накручивают боа, как, например, на Александра Калягина", - рассказывает секреты профессии художник по костюмам Алена Нега.

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В отличие от Калягина, Олег Табаков сыграл в фильме "Мэрри Поппинс, до свидания!" настоящую женщину, вредную няню мисс Эндрю.

"Олег настолько мощный был актёр, что для него перевоплотиться в женщину - это очень просто", - уверен Марюс Вайсберг.

Действительно, Табаков настолько хорошо вошёл в роль, что уже с третьей минуты просмотра фильма все были уверены - это реально женщина.

"Мы с дочкой "Мэрри Поппинс, до свидания!" включили, А у неё "дед Олег". Вот она: "Дед Олег". И она вдруг кричит: "Мам! Мам! Мам, смотри, как тётя на деда Олега похожа!" И тогда я ей сказала: "Доченька, понимаешь, какая штука... Это, в общем, дед Олег и есть", - рассказывает актриса Яна Сексте.

Табаков подошёл к этой роли основательно. Ради неё он похудел. Стал делать настоящий маникюр. Научился ходить на каблуках и в капроновых колготках. Хотя последнее его очень раздражало. Ещё больше доставляло неудобств Табакову ношение бюстгальтера. Сегодня для подобных ролей используются готовые силиконовые лифчики, а раньше на актёра надевали реальный бюстгальтер, просто заполняли его чем придётся: то ватой, то тряпками. Даже манной крупой.

"И он удивлялся: "Как женщины в этом ходят? Как? Это же настоящий героизм". Поэтому он выдумал в фильме такой жест, когда он всё время поправлял. Вот этот бюст, он немножечко съезжал. Поэтому он так всегда и приподнимал бюст", - рассказывает Олег Перанов.

Вообще Олегу Табакову играть женщин было не привыкать. Ещё задолго до мисс Эндрю он блистательно сыграл на сцене театра "Современник" буфетчицу Клаву. Зрители в зале умирали от смеха.

"Он гениально играл продавщицу, эту тётку. Гениально совершенно! Вообще, он изумительный артист. И у него, конечно, работы были... Вот любую работу, которую сейчас смотришь, кино, то, что остались записи, или какие-то спектакли - это наслаждение", - говорит Светлана Немоляева.

***

В своё время Максим Матвеев всех удивил и даже испугал своим экстремальным похудением. Он скинул почти 20 килограммов. Поклонники даже заволновались, не болен ли актёр. Но, оказалось, что так Максим похудел для роли в спектакле, где ему нужно было играть женщину.

"Я видел его в той роли, и жалел, единственное, о том, что там нет крупного плана. То есть он отыгрывает, проживает эту роль от начала до конца, несмотря на то, что даже, может быть, этого не видно. Ну, то есть, это максимальное перевоплощение от Максима Матвеева", - восхищается режиссер Дмитрий Тюрин.

Речь идёт о спектакле "Кинастон" Московского театра имени Табакова. В нём Матвеев играл мужчину - английского актёра Эдварда Кинастона, реального исторического персонажа из 17-го века. Этот Эдвард был особым актёром. Он выходил на сцену только в женских образах. Ведь тогда настоящих женщин в театральное искусство не допускали. Вот чтобы стать больше похожим на женщину, более утончённым, нежным, Максим так сильно и похудел. Как говорится, чтобы крепкие мужские мышцы не лезли в кадр.

"Мы договорились, что нужно сбросить немножко, но не до такой степени. Я даже в какой-то момент сказал: "Хватит. Уймись уже. И так всё хорошо". Но он был вот такой упорный в том, чтобы дойти до совершенства", - говорит режиссер Евгений Писарев.

Актёр перешёл на строгую диету. Носил с собой на репетиции лотки со специальной едой, полностью отказался от алкоголя и сладкого.

"Ну, собственно, я видела Максима в процессе сбрасывания веса. Как раз наши совместные выступления были в период, когда он готовился. Ну я думаю, что это достойно большого уважения, когда артист так серьёзно подходит к роли", - говорит актриса Екатерина Шпица.

Идеально перевоплотиться в женщину помогли не только худоба Максима, но и его миловидные черты лица. Как многие красавчики-актёры, Матвеев страдает от своей правильной внешности. Он хотел переломить амплуа героя-любовника, в котором его постоянно используют, и сыграть нечто новое, поэтому с таким удовольствием взялся за этот спектакль.

"Так дотошно и подробно, как работал Максим над этой ролью, я в своей жизни не работал никогда ни с одним артистом. Он уже заранее, с самой первой репетиции, надел высокие каблуки, платье, парики и так далее. Это было частью его работы", - говорит Писарев.

Сейчас, правда, в "Кинастоне" Матвеев больше не играет, так как переехал к своей жене, Лизе Боярской, на ПМЖ в Санкт-Петербург. Его заменили на Юрия Чурсина.

***

Ещё один яркий представитель актёрского цеха, который филигранно перевоплощается в женщин - это Юрий Стоянов. Он снялся в 70 фильмах, но многие до сих пор не могут забыть его женские роли. Актёр начал надевать платья и туфли на каблуках, когда на пару с Ильёй Олейниковым запустил юмористическую программу "Городок". Актёры играли разнообразных персонажей, но женщин изображал только Стоянов. Почему? Да потому что у Олейникова были пышные усы. Хотя, говорят, один раз Олейников пожалел Стоянова, что только тому приходится играть женщин, и сбрил их.

"Свои знаменитые усы, которые не сбривал всю жизнь. А тут он сбрил. И Стоянов признавался, что женщина из него получилась никудышная", - рассказывает Олег Перанов.

А вот у Стоянова женщины получались очень правдивыми. А ведь это не так просто. Мало нацепить женский парик, нужно изменить походку, движения, голос. И это получается только у хорошего актёра. Сегодня Юрий Стоянов не любит вспоминать свои женские роли, точнее, не любит, когда вспоминают только о них, ведь он сыграл много серьёзных ролей и в театре, и в кино.

"По мне, так Юра - один из топовых артистов на сегодняшний день, входящих в десятку. И причём он вне жанра. Вот что очень важно. Он смог сломать это клише "Городка", что он только юмористический артист, на самом деле он реально драматический", - рассказывает певец Денис Клявер.

После смерти своего коллеги и друга Ильи Олейникова Стоянов перестал снимать "Городок". Сегодня он сосредоточился на большом кино.

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Игра Дастина Хоффмана в фильме "Тутси" считается классикой, как и само кино. Актёр сыграл женский персонаж на "пять с плюсом". Притом, что Дастину тогда, в 1982 году, было 45 лет. А сыграл он уже немолодую женщину. Хотя говоря, самому себе актёр совсем не понравился в женском обличье.

"Когда впервые ему попробовали макияж на пробе, он посмотрел на себя в зеркало и заплакал. Пришёл домой и говорит жене: "Блин, это какой-то ужас. Я такая некрасивая, оказывается, женщина получилась. Если бы я был с этой женщиной, я бы с ней не был, потому что это ужасно", - говорит журналист Олег Перанов.

Зато игра Хоффмана была прекрасна. К тому же переодевался в фильме он в женщину не просто ради переодевания. Таким образом герой Хоффмана боролся за права мужчин. По сюжету его не брали в кино. Требовались только женщины.

"То есть это не только комедийный взгляд мужчины-актёра на исполняемую женскую роль. Там есть ещё и социальный пласт. Когда была очень серьёзная безработица, особенно в актёрской среде, в середине 70-х", - объясняет кинокритик Александр Семенюк.

Но переодевшись в женщину, герой стал уже бороться за права женщины. Он понял, как непросто жить, когда ты представительница слабого пола. Сегодня эта роль Дастина Хоффмана - образец, как можно здорово сыграть женщину.

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Вот кому не удалось изобразить женщину, так это Адаму Сэндлеру. Он сыграл её в картине "Такие разные близнецы". Точнее, сыграл сразу две роли: мужскую и женскую. На самом деле близнецы получились одинаковыми. Сэндлер просто надел юбку и парик и думал, что женщина готова. Но не тут-то было.

"Ну вот Адам Сэндлер как раз был похож на транса, если честно. Адлер Сэндлер - мужчина такой мужественный, у него фигура, действительно, мужская и накаченная. Ну он, мне кажется, в кадре выглядел как раз абсолютно комически, и сразу было видно, что это переодетый мужчина", - объясняет художник по костюмам Алена Нега.

Адам Сэндлер славится комедиями, в которых полно так называемого "американского" юмора. Фильм "Такие разные близнецы" не исключение. И американцам кино понравилось. Лента собрала в США неплохую кассу. А вот у нас фильм провалился в прокате. Ну не смешно россиянам, когда на экране кого-то тошнит или мучают газы. Да и женщина у Сэндлера получилась отталкивающая и несмешная. То ли дело всё-таки наши Калягин и Табаков.

По материалам программы "10 самых..."

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