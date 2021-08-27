В России выявили 19509 новых заболевших коронавирусом

Выздоровели 19217 человек
За минувшие сутки в России зарегистрировано 19509 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
Скончались за сутки 798 человек, выздоровели 19217 заболевших.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 1509. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 1395 человек, в Подмосковье - 786.
За весь период пандемии в стране выявлен 6844049 случаев инфекции. Умер 180041 пациент. Выздоровели 6112035 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram