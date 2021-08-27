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В России проходит акция "Медаль моей памяти"

12:09
  • пятница
  • 27 августа 2021

Заявки на участие принимаются до 19 сентября

Всероссийская акция "Медаль моей памяти" продолжается по всей стране. Участники делятся историями о своих близких, которые принимали участие в обороне Ленинграда.

Цель проекта - увековечить память о подвиге жителей города в годы войны. Основной платформой акции стал специальный интернет-портал. Помимо рассказов там публикуют оцифрованные документы про тех, кто был удостоен медали "За оборону Ленинграда". Наградные списки и удостоверения, личные карточки...

Как сообщили организаторы акции, уже собраны данные 200 героев. Заявки на участие в проекте будут принимать еще три недели.

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