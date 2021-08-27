ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сборы российского кинопроката превысили ₽20 млрд с начала года

12:07
  • пятница
  • 27 августа 2021

Год может стать рекордным

За первое полугодие 2021 года общие кассовые сборы российского кинопроката составили почти 22 миллиарда рублей. Отечественная киноиндустрия показывает уверенный рост.

Как отмечают эксперты, этот год может стать рекордным. Произведения российских авторов высоко оценивают не только критики на фестивалях, но и зрители. При походе в кино, россияне всё чаще отдают предпочтение именно отечественным фильмам. За 6 месяцев было продано почти 34 миллиона билетов на картины, которые сняли наши режиссёры.

В период пандемии значительно расширился рынок онлайн-кинотеатров. Несмотря на большую конкуренцию, лидерами по количеству просмотров на территории России остаются отечественные онлайн-площадки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Кинотеатр
Кинотеатр
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.