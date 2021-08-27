Сборы российского кинопроката превысили ₽20 млрд с начала года

Год может стать рекордным

За первое полугодие 2021 года общие кассовые сборы российского кинопроката составили почти 22 миллиарда рублей. Отечественная киноиндустрия показывает уверенный рост.

Как отмечают эксперты, этот год может стать рекордным. Произведения российских авторов высоко оценивают не только критики на фестивалях, но и зрители. При походе в кино, россияне всё чаще отдают предпочтение именно отечественным фильмам. За 6 месяцев было продано почти 34 миллиона билетов на картины, которые сняли наши режиссёры.

В период пандемии значительно расширился рынок онлайн-кинотеатров. Несмотря на большую конкуренцию, лидерами по количеству просмотров на территории России остаются отечественные онлайн-площадки.

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