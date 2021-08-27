Мать истощенной девочки из Талдома получила три года колонии

Ребенка обнаружили весной

Сегодня подмосковный суд в Талдоме вынес решение по делу женщины, которая оставляла малолетнюю дочь в частном доме своего сожителя, среди мусора и почти 20 кошек. Теперь ближайшие три года и один месяц Юратэ- Алприка Райнэ проведёт в колонии общего режима.



Истощённого шестилетнего ребёнка полицейские обнаружили еще весной. В таких условиях девочка жила с 2018 года. Мать навещала её редко. Ребенок питался кошачьим кормом, передвигался на четвереньках и отзывался на "кис-кис". Женщина рассказывала, что друзья отговаривали ее отдавать дочь в приют. В итоге девочка не умеет говорить, изъясняется звуками и у нее неправильное телосложение.

"Следователями проведено порядка 10 допросов, осуществлена проверка показаний на месте, назначено и проведено пять экспертиз, среди которых комплексная судебно-психиатрическая и судебно-медицинская экспертиза. В результате все собранные по уголовному делу доказательства и заключение экспертиз легли в основу обвинения", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

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