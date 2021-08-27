ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве продолжается строительство МЦД-4

15:13
  • пятница
  • 27 августа 2021

Что сейчас происходит на месте строительства и когда по МЦД-4 поедут первые пассажиры?

Дополнительные железнодорожные пути проложат на участке от "Беговой" до Савеловского вокзала. Это позволит запустить четвертую линию Московских центральных диаметров. Работы также идут и в районе Курского вокзала.

Масштабная стройка – не помеха движению поездов.  На Курском вокзале продолжается возведение новой железнодорожной инфраструктуры, которая соединит действующий узел МЦД-2 и будущий МЦД-4 без отрыва от расписания. Новый вестибюль соединится с уже существующим тоннелем, ведущим к вокзалу, платформами, и обеспечит удобный сквозной выход от Садового кольца к улице Казакова.

Две платформы над вестибюлем строят дополнительные пути МЦД-4 по направлению к Апрелевке. Они будут оснащены эскалаторами и лифтами. Полностью изменится и путевое развитие всей станции – в условиях плотной городской застройки будет уложено 15 километров путей и 57 обновленных стрелочных переводов.

Центр управления путями сделает работу транспортного узла точным и бесперебойным. Объединение МЦД-2 и МЦД-4 поменяет и облик самого вокзального комплекса.

Что-то меняется и модернизируется, а что-то остаётся неизменным. Например, тоннели для пешеходов – они останутся теми же, только немного красивее. Что касается интерьера, то пока известно только о новых гранитных полах. Возможно, будут украшены и стены. Но это пока интрига!

Реконструкция Курского вокзала – лишь часть масштабного проекта по замене железнодорожной сети московского региона. Чтобы направление МЦД-4 в сторону Апрелевки заработало как можно быстрее, работы ведутся сразу на нескольких участках: Курская-Каланчёвская, Карачарово и участок от "Беговой" до "Савёловской" через Белорусский вокзал.

Откроется движение по четвёртому диаметру в 2023 году, и со временем все станции будут соответствовать высоким стандартам МЦД.

Александра Панина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Строительство МЦД
Строительство МЦД
МЦД
МЦД
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.