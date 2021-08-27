В Москве продолжается строительство МЦД-4

Что сейчас происходит на месте строительства и когда по МЦД-4 поедут первые пассажиры?

Дополнительные железнодорожные пути проложат на участке от "Беговой" до Савеловского вокзала. Это позволит запустить четвертую линию Московских центральных диаметров. Работы также идут и в районе Курского вокзала.

Масштабная стройка – не помеха движению поездов. На Курском вокзале продолжается возведение новой железнодорожной инфраструктуры, которая соединит действующий узел МЦД-2 и будущий МЦД-4 без отрыва от расписания. Новый вестибюль соединится с уже существующим тоннелем, ведущим к вокзалу, платформами, и обеспечит удобный сквозной выход от Садового кольца к улице Казакова.

Две платформы над вестибюлем строят дополнительные пути МЦД-4 по направлению к Апрелевке. Они будут оснащены эскалаторами и лифтами. Полностью изменится и путевое развитие всей станции – в условиях плотной городской застройки будет уложено 15 километров путей и 57 обновленных стрелочных переводов.

Центр управления путями сделает работу транспортного узла точным и бесперебойным. Объединение МЦД-2 и МЦД-4 поменяет и облик самого вокзального комплекса.

Что-то меняется и модернизируется, а что-то остаётся неизменным. Например, тоннели для пешеходов – они останутся теми же, только немного красивее. Что касается интерьера, то пока известно только о новых гранитных полах. Возможно, будут украшены и стены. Но это пока интрига!

Реконструкция Курского вокзала – лишь часть масштабного проекта по замене железнодорожной сети московского региона. Чтобы направление МЦД-4 в сторону Апрелевки заработало как можно быстрее, работы ведутся сразу на нескольких участках: Курская-Каланчёвская, Карачарово и участок от "Беговой" до "Савёловской" через Белорусский вокзал.

Откроется движение по четвёртому диаметру в 2023 году, и со временем все станции будут соответствовать высоким стандартам МЦД.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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