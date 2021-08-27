ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На юго-западе Москвы появились два новых наземных перехода

15:14
  • пятница
  • 27 августа 2021

Они расположены на улицах Поляны и Куликовской

На юго-западе Москвы на улицах Поляны и Куликовской появились два новых наземных перехода. Здесь много машин, но теперь жители смогут безопасно переходить дорогу. Установлены светофоры, которые регулируются с помощью кнопки. Кроме того, ближе стала и автобусная остановка. Удобны новые переходы будут и для тех, кто направляется в Битцевский лес.

"В первую очередь, этот переход позволяет безопасно жителям перемещаться в сторону леса и обратно в район, и второе - сегодня то место станет доступнее, что говорит о том, что в ближайшее время мы должны развивать лесной массив, развивать благоустройство и инфраструктуру, которая там находится, потому что люди теперь туда пойдут", - рассказал герой России, депутат Госдумы Роман Романенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Пешеходный переход
Пешеходный переход
Пешеходный переход
Пешеходный переход
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.