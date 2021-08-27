На юго-западе Москвы появились два новых наземных перехода

Они расположены на улицах Поляны и Куликовской

На юго-западе Москвы на улицах Поляны и Куликовской появились два новых наземных перехода. Здесь много машин, но теперь жители смогут безопасно переходить дорогу. Установлены светофоры, которые регулируются с помощью кнопки. Кроме того, ближе стала и автобусная остановка. Удобны новые переходы будут и для тех, кто направляется в Битцевский лес.

"В первую очередь, этот переход позволяет безопасно жителям перемещаться в сторону леса и обратно в район, и второе - сегодня то место станет доступнее, что говорит о том, что в ближайшее время мы должны развивать лесной массив, развивать благоустройство и инфраструктуру, которая там находится, потому что люди теперь туда пойдут", - рассказал герой России, депутат Госдумы Роман Романенко.

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